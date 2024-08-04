Процесс необратим? Часы Судного дня показали без двух минут полночь

Рябков: на часах Судного дня уже без двух минут полночь

Фото: РИА «Новости»

Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире, показывают без двух минут полночь. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Дипломат отметил, что о ситуации не хочется говорить громкими терминами вроде: «мы в свободном падении» или «мы летим в пропасть».

«Это не значит, что их ход необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему», — подчеркнул Рябков.

Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». В 1947 году их придумали создатели первой атомной бомбы, чтобы символизировать, насколько близко человечество к катастрофе из-за техногенных угроз.

Ранее Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине, но на взаимовыгодных условиях. Дипломат отметил, что страна больше не пойдет на односторонние уступки даже при наилучших раскладах в отношениях с НАТО и ЕС.

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