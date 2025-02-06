Против уехавшей в Киев Максаковой завели дело о нарушении закона об иноагентах

Против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ», — заявил источник журналистов.

Он отметил, что исполнительница не ставила маркировки на материалы, которые публиковала на YouTube-канале.

До этого против Максаковой* возбудили дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против государства. Артистку заочно арестовали. Как сообщал Telegram-канал Shot, вокалистка завела видеоблог и начала в нем призывать отправлять деньги на нужды украинской армии.

Максакова* в 2016 году вместе с супругом, экс-депутатом Денисом Вороненковым, уехала из России. На следующий год Вороненкова застрелили на Украине. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.