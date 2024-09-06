Против беглой оперной певицы Максаковой возбудили дело за призывы донатить ВСУ

Против оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс*, живущей за границей, возбудили уголовное дело за призывы к публичной деятельности против безопасности России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, артистка завела видеоблог, в котором стала призывать донатить украинской армии, чтобы добиться поражения России.

Максакова*, входившая в состав Госдумы шестого созыва, в 2016 году вместе с мужем, тоже экс-депутатом Денисом Вороненковым, уехала из страны. На следующий год Вороненкова застрелили в Киеве. Заказчика убийства так и не нашли.

Ранее певице уже выписывали штрафы за отсутствие маркировки и за нарушение закона об иностранных агентах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.