Протест украинских дипломатов жестко оборвали на Ассамблее Межпарламентского союза

Президент Ассамблеи Межпарламентского союза, председатель парламента Танзании Тулия Эксон жестко оборвала протест украинских дипломатов на заседании в Женеве. Об этом сообщил Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа, ставший свидетелем дискуссии.

По его словам, украинцы были недовольны тем, что Эксон до этого ездила в Санкт-Петербург.

Недавно МИД Украины раскритиковал рок-музыканта и актера Джареда Лето, заявившего о желании провести концерты и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, «когда эти проблемы закончатся». Скандальное выступление произошло 12 октября в Белграде.

Кроме того, травлю певца устроили и сами жители Украины, обозвав его «московской подстилкой» и заявив, что музыканту не обрадуются в Киеве.