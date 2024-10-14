Протест украинских дипломатов жестко оборвали на Ассамблее Межпарламентского союза

Президент Ассамблеи Межпарламентского союза, председатель парламента Танзании Тулия Эксон жестко оборвала протест украинских дипломатов на заседании в Женеве. Об этом сообщил
Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа, ставший свидетелем дискуссии.
По его словам, украинцы были недовольны тем, что Эксон до этого ездила в Санкт-Петербург.
Недавно МИД Украины
раскритиковал рок-музыканта и актера Джареда Лето, заявившего о желании провести концерты и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, «когда эти проблемы закончатся». Скандальное выступление произошло 12 октября в Белграде.
Кроме того, травлю певца
устроили и сами жители Украины, обозвав его «московской подстилкой» и заявив, что музыканту не обрадуются в Киеве.
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