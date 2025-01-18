Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов
«Общественное»: в некоторых районах Киева пропало водоснабжение после взрывов
Утром в субботу в ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное Киев».
«После серии взрывов в некоторых районах Киева исчезла вода», — отметили журналисты.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале связал взрывы с работой систем противовоздушной обороны.
«В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики. Находитесь в укрытиях!», — написал он.
Кличко добавил, что в Шевченковском районе повреждения получил трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады уже направились на место.
«Пострадали и стеклянные элементы входа на станцию метро „Лукьяновская“. Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», — заключил мэр Киева.
Днем ранее стало известно, что российские беспилотники ударили по румынским наемникам в Одесской области.