Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов

«Общественное»: в некоторых районах Киева пропало водоснабжение после взрывов

Утром в субботу в ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное Киев» .

«После серии взрывов в некоторых районах Киева исчезла вода», — отметили журналисты.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале связал взрывы с работой систем противовоздушной обороны.

«В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики. Находитесь в укрытиях!», — написал он.

Кличко добавил, что в Шевченковском районе повреждения получил трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады уже направились на место.

«Пострадали и стеклянные элементы входа на станцию ​​метро „Лукьяновская“. Ее закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции», — заключил мэр Киева.

Днем ранее стало известно, что российские беспилотники ударили по румынским наемникам в Одесской области.