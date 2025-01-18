Промышленный объект пострадал в городе Запорожье

В городе Запорожье административное здание промышленного объекта получило повреждения в результате взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава подконтрольный киевскому режиму областной государственной администрации Иван Федоров.

«Админздание одного из промышленных объектов частично разрушено», — написал он, не уточнив при этом, о каком именно объекте идет речь.

Ранее в субботу глава администрации заявил о мощных взрывах в части Запорожской области, подконтрольной украинским боевикам.

Запорожская область стала частью Российской Федерации в результате проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевский режим не признал и продолжает обстреливать регион. ВСУ удерживают контроль над бывшим областным центром — городом Запорожье.

Утром 18 января также стало известно о мощных взрывах в Киеве.