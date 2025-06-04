Произведенное на немецкие деньги дальнобойное оружие поступит в ВСУ в ближайшие недели

В ближайшее время вооружение ВСУ пополнится первым дальнобойным оружием, которое произвели на Украине на выделенные Германией средства. Об этом со ссылкой на соответствующие заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщило Ura.ru .

Во время заседания министров обороны НАТО в Брюсселе Писториус объявил о том, что системы задействуют в Вооруженных силах Украины через несколько недель, а в этом году развернут массовое производство.

Ранее стало известно о планах ФРГ по отправке украинским войскам первых дальнобойных систем немецкого производства.

Во время встречи Писториуса и главы Минобороны Украины Рустема Умерова стороны подписали соглашение о финансировании оружия большой дальности украинского производства. Кроме того, киевским властям пообещали выделить системы ПВО и боеприпасы. Общая сумма военной помощи составит пять миллиардов евро.