Произведенное на немецкие деньги дальнобойное оружие поступит в ВСУ в ближайшие недели

ФРГ: первое дальнобойное оружие поступит на вооружение ВСУ через пару недель

Klaus-Dietmar Gabbert
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/www.globallookpress.com

В ближайшее время вооружение ВСУ пополнится первым дальнобойным оружием, которое произвели на Украине на выделенные Германией средства. Об этом со ссылкой на соответствующие заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщило Ura.ru.

Во время заседания министров обороны НАТО в Брюсселе Писториус объявил о том, что системы задействуют в Вооруженных силах Украины через несколько недель, а в этом году развернут массовое производство.

Ранее стало известно о планах ФРГ по отправке украинским войскам первых дальнобойных систем немецкого производства.

Во время встречи Писториуса и главы Минобороны Украины Рустема Умерова стороны подписали соглашение о финансировании оружия большой дальности украинского производства. Кроме того, киевским властям пообещали выделить системы ПВО и боеприпасы. Общая сумма военной помощи составит пять миллиардов евро.

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