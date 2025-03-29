Проигрыш всухую. На Украине высказались о прошедших переговорах

Экс-посол Елисеев: Украина, как и США, проиграла на переговорах всухую

На состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах Украина и США потерпели сокрушительное поражение, фактически проиграв всухую. Об этом заявил бывший украинский замминистра иностранных дел Константин Елисеев в эфире радио «НВ».

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — сказал Елисеев.

Он признался, что такие слова, скорее всего, многих разочаруют. Бывший дипломат также выразил сожаление о том, что у Украины в результате переговоров с американцами не получилось добиться более благоприятных условий.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Он также указал на напряженность между сторонами дискуссии.

Владимир Зеленский высказался гораздо более резко. Украинский лидер предложил найти для переговоров о мире замену президенту России Владимиру Путину.