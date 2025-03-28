Зеленский предложил найти замену Путину для переговоров о мире

Украина готова пойти на переговоры с любым представителем России, кто обладает видением, как завершить боевые действия. С таким заявлением в ходе брифинга выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он пояснил, что не видит в решениях и заявлениях президента России Владимира Путина желания достичь мира.

«Мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию. Я думаю, что, в России есть бизнесы, и есть много разных регионов. <…> Мы бы с ними общались», — привел заявление Зеленского «Интерфакс Украина».

Украинский лидер также отметил, что не готов считать военную помощь США долгом, который надо погасить. По его словам, это прописано в новой версии договора о полезных ископаемых, который предоставили американцы. Он подчеркнул, что сейчас документ пока изучают специалисты, потому что новая версия полностью отличается от первоначального текста.