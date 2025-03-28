Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

В достижении урегулирования конфликта на Украине прогресс есть. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, сообщило Reuters.

«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность» — сказал он.

По словам американского лидера, между странами сохраняется напряженность и взаимное недоверие.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за урегулированием ситуации на Украине наблюдает весь мир. Он отметил, что Трамп хотел бы остановить конфликт и он действительно нацелен на решение этого вопроса.

С начала 2025 года между Путиным и Трампом состоялись два телефонных разговора. Первая беседа президентов прошла 12 февраля, вторая — 18 марта. Путин согласился на предложение США, чтобы стороны конфликта временно отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.