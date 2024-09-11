Боуз: Зеленский отказался от перемирия с РФ, опасаясь будущих выборов на Украине

В случае прекращения огня исчезнет повод откладывать президентские выборы на Украине. По этой причине действующий глава государства Владимир Зеленский до сих пор не согласился на перемирие, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Его процитировал RT .

Журналист прокомментировал массированную атаку украинскими беспилотниками на российские регионы, в том числе Московскую область, и провалившуюся операцию ВСУ в Курской области. Боуз обратил внимание на то, что россияне, в отличие от Зеленского, не испугались.

«Перемирие будет означать проведение выборов на Украине. Поэтому Зеленский продолжает убивать, поскольку он знает, что выборы будут означать его конец», — сказал журналист.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу ранее исключил проведение переговоров с Украиной. Он предупредил, что какие-либо контакты возможны только после ухода боевиков ВСУ из Курской области.