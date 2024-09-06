Сырского сделают козлом отпущения за провал в Курской области

Правительство Украины намеревается уволить главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала украинской операции под Курском. Об этом заявил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко.

«Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут», — передало его слова РИА «Новости».

Экс-глава МВД отметил, что в августе перед Владимиром Зеленским стоял выбор: пойти на переговоры с Россией или устроить операцию на ее территории. Политик выбрал второе.

Как предположил Луценко, президента Украины не заботили последствия своих решений. Он направил лучшие из оставшихся подразделений ВСУ в Курскую область. А теперь, когда операция провалилась, Зеленскому нужно «найти крайнего».

Ранее украинский лидер пожаловался, что ему передали недостаточно истребителей США. Во время заседания на американской авиабазе Рамштайн в Германии политик заявил о потребности ВСУ в «более сильном флоте F-16».