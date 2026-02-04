На Украине часто вспыхивают массовые протесты из-за серьезных экономических и социальных проблем. Об этом рассказала РИА «Новости» сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

«Высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной сферы, периодически выливаются в массовые протесты», — сказала она.

В экономике республики возникли серьезные проблемы: госбюджет оказался на грани разорения. В социальной сфере также не все благополучно. Украинцы недовольны работой украинских военкоматов, которые проводят насильственную мобилизацию.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее признал, что сотрудники ТЦК убивают схваченных мобилизованных.

Но бывают и попытки сопротивления сотрудникам аналогов военкоматов. Так, например, под Луцком группа мужчин оказала вооруженное сопротивление при попытке принудительной мобилизации. Они отобрали оружие у сотрудников территориального центра комплектования и открыли по ним огонь. После перестрелки сотрудники военкомата избили.