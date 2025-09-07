Под Луцком группа мужчин оказала вооруженное сопротивление при попытке принудительной мобилизации. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По данным источника, граждане отобрали оружие у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата) и открыли по ним огонь. После перестрелки работников военкомата еще и избили.

«Тэцэкашникам пришлось отбиваться слезоточивым газом, у одного военного перелом руки», — уточнил собеседник агентства.

Несмотря на сопротивление, прибывший наряд полиции все же задержал нападавших.

Ранее в Ровненской области сотрудники ТЦК мобилизовали священника прямо на кладбище во время отпевания погибшего. Приход остался без священника.