Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о начале третьей мировой войны, но глава Белого дома его не услышал. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу ирландского журналиста Кейлина Робертсона .

«Я сказал, что будет третья мировая война. Президент меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить», — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил мнение, что мир не готов к потенциальному глобальному конфликту. По его словам, Украина получила самый большой опыт ведения наземных боев, но ценой огромных потерь.

Ранее официальный представитель Генерального штаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи уличил Пентагон в использовании резервного вооружения, подготовленного для третьей мировой войны, для ударов по Тегерану.