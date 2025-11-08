Захарова связала любовь Зеленского к «мясным штурмам» ВСУ с его детством

Предпочтения Владимира Зеленского в детстве, очевидно, сказались на его поведении во время президентства. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя интервью матери украинского лидера.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в „мясные штурмы“. Кто во что играл в детстве», — подчеркнула дипломат.

В беседе с журналистами мать президента Украины заявила, что в детсадовском возрасте Зеленский больше всего любил играть со старой советской мясорубкой.

Подсчеты MWM показали, что потери ВСУ приблизились к двум миллионам человек. Помимо смертей, командование сталкивается с проблемой дезертирства.