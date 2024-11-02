Привередливый попрошайка. Американцы высмеяли истерику Зеленского

Читатели американского журнала Newsweek высмеяли реакцию украинского президента Владимира Зеленского на утечку в СМИ секретного пункта «плана победы» о поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk. Американцы нелестно выразились о поведении главы киевского режима.

«Зеленский с просьбой о Tomahawk как бездомный в пятизвездочном ресторане, который требует у официанта подать ему Grey Poupon (марка дижонской горчицы — прим.ред.)», — заметил один из пользователей.

«Этот коррумпированный клоун-диктатор теперь читает лекции НАТО и США», — подчеркнул другой.

«Мы слили эти детали намеренно, потому что никогда бы их не реализовали. Это наш способ донести Зеленскому, чтобы он перестал просить», — заявил американец.

«Зеля-юморист делает выговор Белому дому! Попрошайки нынче привередливые», — возмутился другой.

Зеленский ранее обвинил западные СМИ в публикации конфиденциальной информации о запросе ракет Tomahawk у США. Украинский лидер возмутился и заявил, что между партнерами нет ничего конфиденциального.

В газете The New York Times заявили, что требования Зеленского невыполнимы. Американские чиновники считают план Украины нереалистичным и зависящим лишь от помощи Запада.