Зеленского взбесил слив данных о его «плане победы»

Владимир Зеленский обвинил западные СМИ в публикации конфиденциальной информации о запросе ракет Tomahawk у США. Видеозапись с пресс-конференции опубликовали в Telegram-канале украинского лидера.

Радиус действия этих ракет составляет примерно 2,4 тысячи километров.

«Когда я попросил их (западных союзников — прим. ред.) в „плане победы“ [предоставить] пакет дальнобойных вооружений <…>, мне сказали, что это эскалация. <…> Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения?» — задался вопросом Зеленский.

Он добавил, что ситуация показала — между партнерами «нет ничего конфиденциального».

До этого украинский лидер пожаловался на численное превосходство ВС России в зоне СВО. По словам Зеленского, на одного бойца ВСУ приходится до восьми российских военнослужащих.