Зеленский попросил Tomahawk в пакете о «неядерном сдерживании»

Пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского о пакете «неядерного сдерживания» подразумевал просьбу о передаче ВСУ ракет большой дальности Tomahawk. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Абсолютно невыполнимая просьба», — отметили авторы материала.

Они напомнили, что Tomahawk имеет в семь раз большую дальность, чем ATACMS, которые Украина получила от США. Американских чиновников раздражает план Зеленского — стратегию считают нереалистичной и зависящей лишь от помощи Запада, заявили журналисты.

«План победы» украинского лидера раскритиковали во Франции. Там отметили, что он сводится к выпрашиванию денег у западных партнеров и отправке украинцев «на убой».