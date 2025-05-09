Пришедшую с цветами к Вечному огню пенсионерку задержали в Киеве

Пенсионерку в советской пилотке с красной звездой задержали сотрудники киевской полиции, когда она возлагала цветы к Вечному огню. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Политика страны» .

На опубликованных кадрах пожилая женщина с букетом цветов и портретом родственника-ветерана в руках объясняла сотрудникам полиции, что красную звездочку, которую они назвали запрещенной символикой, практически не видно.

Но эти аргументы силовиков не убедили, и они забрали пенсионерку в участок для дачи объяснений. Пожилая женщина ответила, что была в полиции шесть раз за свои убеждения.

По данным авторов канала, задержанную в Киеве пенсионерку зовут Галина Савченко и она не в первый раз попала в руки полиции в День Победы. В прошлом году женщина пришла к Вечному огню в Киеве в советской форме. Кроме того, ее личные данные есть в базе данных украинского сайта «Миротворец».

Накануне Дня Победы запрет на демонстрацию советской и российской символики начал действовать в Берлине. Такое решение вынесла городская полиция, а на попытки общественников его опротестовать административный суд встал на сторону силовиков.

Российские и советские флаги, георгиевские ленты, а также военную форму времен войны запретили проносить на территорию мемориального комплекса в Трептов-парке 8 и 9 мая.