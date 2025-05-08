В Берлине вступил в силу судебный запрет о двухдневном запрете на демонстрацию советской и российской символики Дня Победы. Об этом сообщил Berliner Kurier.

В столице Германии 8 и 9 мая нельзя приносить на территорию мемориального комплекса в Трептов-парке и в его окрестности советские флаги, российские триколоры и георгиевские ленточки. Также под запрет попала историческая военная форма.

Такое распоряжение поступило от берлинской полиции. Одна из местных общественных организаций попыталась оспорить его, обратившись в административный суд, однако результатов это не принесло.

В суде пришли к выводу, что запрет определенной символики поможет обеспечить общественный порядок на фоне конфликта на Украине. Запрет оставили в силе.

Ранее Германию обвинили в хамском отстранении россиян от мероприятий ко Дню Победы. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал действия немецких властей явным доказательством переписывания истории.