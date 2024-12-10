Зеленский обсудит приглашение Украины в НАТО на заседании контактной группы

Президент Владимир Зеленский на заседании европейской контактной группы собирается обсудить вопрос о приглашении Украины в НАТО. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Игорь Жовква, чьи слова привело «РБК-Украина».
«Одним из вопросов такой встречи <…> будет, безусловно, и вопрос <…> получения заявки на членство», — сказал он.
Также на заседании планируется обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины до приглашения в альянс. Этот вопрос уже поднимался во Франции во время встречи Зеленского с президентом Эммануэлем Макроном и новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом.
Президент Украины пообещал созвониться с коллегой из США Джо Байденом, чтобы поговорить о приглашении страны в НАТО.
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