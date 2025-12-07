Президента Словакии внесли на «Миротворец»

В базу данных украинского сайта «Миротворец»* внесли президента Словакии Петра Пеллегрини. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Сведения о политике разместили на ресурсе в субботу, 6 декабря. Его обвинили в действиях, якобы направленных на поддержку России.

Сайт «Миротворец»* известен скандальными статьями с обнародованием личных данных сотрудников СМИ, ополченцев из ЛНР и ДНР, а также деятелей культуры и спорта.

В конце ноября в базе данных ресурса появились данные ряда российских спортсменов. Среди них — бывший футболист сборной России Денис Глушаков, чемпион Европы по баскетболу Сергей Моня, теннисистка Надежда Петрова, бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров и другие, отмечал RT.

Ранее на ресурсе публиковали данные даже президента США Дональда Трампа, но затем запись исчезла.

*Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.