Российские спортсмены попали в базу украинского «Миротворца»

Скандально известный украинский сайт «Миротворец»* добавил в свою базу российских спортсменов. В списке оказались известные футболисты, теннисисты и баскетболисты, сообщило РИА «Новости» .

На сайте без разрешения выложили личные данные российского футболиста Дениса Глушакова, теннисистки и олимпийской чемпионки Надежды Петровой, а также баскетболиста и европейского чемпиона Сергея Мони.

Сайт добавил данные генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин, известного хоккеиста Сергея Конькова и вице-президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александра Гуськова.

Также «Миротворец»* внес в свою базу олимпийского чемпиона по хоккею Виталия Прохорова и первого российского пилота «Формулы-1», вице-президента Российской автомобильной федерации Виталия Петрова.

Российские спортсмены попали в скандальную базу, где их обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева появились в базе данных украинского сайта «Миротворец»*.

Сайт «Миротворец»* известен скандальными публикациями. Он раскрывает личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других граждан, называя их «предателями».

Весной 2016 года «Миротворец» обнародовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получили аккредитацию ДНР и ЛНР. На сайте были указаны их контактные данные. После этого некоторые журналисты получили угрозы.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.