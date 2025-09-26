Президент Федерации самбо погиб после стрельбы в Кривом Роге

Стрельба произошла в Кривом Роге на Украине. Предположительно, погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко.

По предварительным данным, убийство произошло в Покровском районе. Ранения получил еще один человек.

На месте работают следственно-оперативная группа и другие профильные службы, сообщила в Telegram-канале полиция Днепропетровской области. Личность стрелявшего, который сбежал, устанавливается. В Кривом Роге ввели оперативный план «Сирена».

В сюжете 24-й телеканала сообщили, что жертвой мог стать президент местной федерации самбо Евгений Понырко.

В августе от пули киллера во Львове погиб бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Политик скончался до приезда скорой помощи. Преступником оказался 52-летний местный житель.