Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, но пресс-конференцию по итогам переговоров отменили. Об этом сообщило агентство УНИАН.

По его данным, мероприятие не состоялось по инициативе американской стороны.

Келлог прибыл в Киев 19 февраля, встреча с Зеленским состоялась лишь во второй половине 20 числа.

Американский лидер Дональд Трамп ранее обвинил украинские власти в грубом отношении к министру финансов США Скотту Бессенту. Тот добирался до Украины много часов на поезде, однако Зеленский спал и был недоступен для встречи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинское руководство позволяет себе недопустимые высказывания в адрес лидеров других государств. Риторика Зеленского оставляет желать лучшего. Песков также назвал очевидной тенденцию к снижению рейтингов президента Украины.