Премьер Украины Свириденко подтвердила сообщения о пожаре в кабмине

Здание украинского кабмина загорелось, на месте работают экстренные службы. Об этом в Facebook* сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Она отметила, что здание кабмина якобы впервые атаковали. В результате ЧП повредились крыша и верхние этажи.

Свириденко рассказала, что на месте работают пожарные, для тушения задействовали вертолет. Премьер Украины поблагодарила спасателей за работу и опубликовала фото изнутри кабмина. На кадрах видно, что в помещении выбило окна, повредились двери.

Ранее о пожаре в правительственном здании сообщил Мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что огонь якобы вспыхнул из-за сбитого беспилотника.