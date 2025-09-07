Премьер Украины Свириденко подтвердила сообщения о пожаре в кабмине
Здание украинского кабмина загорелось, на месте работают экстренные службы. Об этом в Facebook* сообщила глава правительства Юлия Свириденко.
Она отметила, что здание кабмина якобы впервые атаковали. В результате ЧП повредились крыша и верхние этажи.
Свириденко рассказала, что на месте работают пожарные, для тушения задействовали вертолет. Премьер Украины поблагодарила спасателей за работу и опубликовала фото изнутри кабмина. На кадрах видно, что в помещении выбило окна, повредились двери.
Ранее о пожаре в правительственном здании сообщил Мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что огонь якобы вспыхнул из-за сбитого беспилотника.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.