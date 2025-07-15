Премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку

Заявление об отставке подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фотографию документа он опубликовал в Telegram-канале .

В подписи к снимку покинувший пост руководителя кабмина Украины поблагодарил лидера страны Владимира Зеленского за оказанное доверие, а также всю команду правительства — за совместную работу.

О перестановках в украинском правительстве Зеленский объявил в минувший понедельник, 14 июля. Он предложил Денису Шмыгалю перейти с работы премьером на пост министра обороны, который сейчас занимает Рустем Умеров.

Возглавить правительство Украины Зеленский попросил министра экономики Юлии Свириденко. По его словам, перестановки необходимы для укрепления экономического потенциала страны и масштабирования собственного производства оружия.

Агентство Bloomberg напомнило, что Шмыгаль провел на посту премьер-министра Украины более пяти лет, что стало историческим рекордом.

Свириденко авторы назвали «человеком Зеленского». Ее карьера началась в качестве помощницы украинского лидера, а на последней должности министра экономики он доверил ей проведение ресурсной сделки с США.