Юлия Свириденко, занимавшая пост министра экономики Украины, стала новым премьер-министром страны. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Глава киевского режима заявил, что начинает трансформацию системы исполнительной власти на Украине для укрепления ее экономического потенциала и масштабирования собственного производства оружия.
«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал Зеленский.
Ранее он публично заверил, что не планирует оставаться у власти 30 или 35 лет. Зеленский не исключил, что выборы состоятся через 90 дней после окончания конфликта с Россией.
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