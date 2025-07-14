Зеленский назначил нового премьер-министра Украины

Юлия Свириденко, занимавшая пост министра экономики Украины, стала новым премьер-министром страны. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Глава киевского режима заявил, что начинает трансформацию системы исполнительной власти на Украине для укрепления ее экономического потенциала и масштабирования собственного производства оружия.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал Зеленский.

Ранее он публично заверил, что не планирует оставаться у власти 30 или 35 лет. Зеленский не исключил, что выборы состоятся через 90 дней после окончания конфликта с Россией.