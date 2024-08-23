Премьер Индии прибыл в Киев

Индийский премьер-министр Нарендра Моди прилетел в Киев, чтобы встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал NDTV .

Премьер Индии пробудет в украинской столице один день. Он проведет переговоры с Зеленским и другими официальными лицами. В его программу также включили общение с индийскими гражданами, которые находятся на территории Украины.

Темой переговоров Моди и Зеленского станут перспективы урегулирования украинского конфликта.

«Вопрос, которым сейчас задаются многие: сможет ли лидер Индии приблизить начало мирного диалога между сторонами этого конфликта», — отметил ведущий выпуска новостей.

Ранее индийский премьер встретился с Варшаве с польским коллегой Дональдом Туском. Во время совестной конференции он подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить на поле боя, сообщил RT.

Туск высказал мнение, что Индия может сыграть существенную позитивную роль для мирного урегулирования ситуации на Украине.