Индийский премьер отправится в Польшу и на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетит в Киев и Варшаву. Поездку запланировали на 21–23 августа, сообщил телеканал NDTV .

Премьер проведет переговоры о военно-техническом, политическом и торгово-экономическом сотрудничестве стран. По данным телеканала, Моди посетит Польшу впервые за 40 лет. Одной из тем визита станет празднование 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

По данным Times of India, поездка Моди станет сигналом для Запада.

«Визит в Польшу и Украину сигнализирует о попытке премьер-министра Моди продолжать давние связи Индии с Москвой, одновременно развивая более тесные отношения с западными странами», — указали в газете.

Ранее Моди встретился с президентом Владимиром Путиным и провел с ним переговоры. Индийский премьер назвал Россию партнером, с которым Индия всегда будет сотрудничать. По его словам, в отношениях двух государств «температура всегда со знаком плюс».