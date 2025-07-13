На Украине заявили, что убийцами полковника СБУ были иностранцы

СБУ сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника Воронича в Киеве

Подозреваемые в убийстве полковника Ивана Воронича оказали сопротивление и погибли при задержании. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Украинские силовики пришли к выводу, что убийство в Голосеевском районе Киева совершили иностранцы. Мужчина и женщина заранее приехали на Украину, чтобы следить за Вороничем, изучить его распорядок дня и маршруты передвижения. Затем, по версии следствия, куратор передал им координаты схрона, где лежал пистолет с глушителем. После преступления подозреваемые залегли на дно.

«По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Убийство Воронича произошло утром 10 июля, сообщили «Известия». Он работал старшим оперативным сотрудником первого отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ, отвечал за диверсии на территории России, имел причастность к гибели Арсена Павлова с позывным Моторола и проникновению украинских войск в Курскую область.