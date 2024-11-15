Правительство ФРГ подтвердило информацию о переговорах Шольца с Путиным

Правительство ФРГ: Шольц призвал Путина к переговорам по Украине

Олаф Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил кабмин ФРГ. Глава немецкого правительства призвал российского лидера завершить конфликт на Украине.

«Канцлер настаивал на готовности России к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и долгосрочного мира», — процитировал ТАСС официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Немецкий канцлер также подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину сколько потребуется.

Хебештрайт добавил, что перед переговорами с Путиным Шольц разговаривал с Владимиром Зеленским и «сделает это также после разговора с российским президентом».

Путин и Шольц поговорили по телефону впервые за три года. В последний раз они созванивались в феврале 2022-го.

Ранее политолог Сергей Станкевич назвал звонок Шольца Путину «политическим завещанием». По его мнению, немецкий канцлер надеялся восстановить отношения Европы с Россией.