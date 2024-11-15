Путин и Шольц впервые почти за три года поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин впервые с февраля 2022 года поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила газета Sueddeutsche Zeitung .

По информации СМИ, разговор длился около часа. Что именно обсуждали лидеры двух стран, пока неизвестно. Пресс-служба Кремля пока не давала об этом никакой информации.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент помимо беседы с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым планирует еще один международный телефонный разговор. При этом Песков не назвал имя собеседника.

По мнению политолога Сергея Станкевича, Шольц таким образом хочет перед собственной отставкой, которая наверняка состоится по итогам досрочных выборов в феврале, попытаться наладить отношения России с Евросоюзом.