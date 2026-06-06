Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Свое мнение она опубликовала в соцсети X .

Мендель усомнилась, что текст Зеленского соответствовал поведению политика, который готов к ответственному диалогу.

«Вместо этого письмо обнаруживает позицию обиженного ребенка: возмущенную, отстраненную и, кажется, не осознающую всей человеческой катастрофы», — написала она.

По словам бывшего пресс-секретаря главы киевского режима, такая риторика не приближает завершение конфликта, а только продлевает страдания людей. Мендель подчеркнула, что настоящий лидер должен думать о будущем своего народа, а не о собственных эмоциях и образе.

«Личный имидж в нем ставится выше морального долга избавить людей от дальнейших потерь. В конечном счете мудрость — не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь», — добавила она.

Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину и предложил провести личную встречу в третьей стране. В качестве возможных площадок он назвал Швейцарию, Турцию и арабские государства.