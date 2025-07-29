Пожилым украинцам открыли доступ к контрактной службе в ВСУ

Зеленский подписал закон о контрактной службе для украинцев старше 60 лет

Контрактная служба в рядах ВСУ теперь доступна украинцам от 60 лет и старше. Такой закон подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Полный текст документа доступен на сайте Верховной рады.

Закон предусматривает право на добровольную службу по контракту в рядах ВСУ для граждан Украины, достигших предельного возраста пребывания на военной службе. Подписать контракт могут как мужчины, так и женщины.

Но перед подписанием потенциальным новобранцам необходимо пройти врачебную комиссию для признания их годными. Кроме того, первые два месяца службы станут испытательными. За этот срок кандидата проверят на соответствие требованиям. Если у пожилого новобранца выявят проблемы, то контракт расторгнут досрочно.

При успешном прохождении испытательного срока договор о военной службе заключат на один год с возможностью продления. Не прошедшие срочную службу пожилые украинцы получат звания рядовых и сержантов. Люди с армейским или военным опытом — звания офицеров.

Контрактный призыв пожилых украинцев стал подтверждением полного провала действующей на Украине мобилизации силами территориальных центров комплектования (ТЦК). Сотрудники ведомства получили прозвище «людоловы» из-за принудительной доставки потенциальных новобранцев на пункты приема. Некоторые украинцы давали отпор военкомам. В частности, житель Ковеля разогнал лопатой сотрудников ТЦК, заблокировавших выезд его машины.