Украинец лопатой разогнал заблокировавших машину сотрудников ТЦК

Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине) заблокировали своими машинами джип мужчины. Но водитель оказался не робкого десятка, достал из салона лопату и разогнал военных. Видео опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук .

На опубликованных кадрах мужчины в военной форме разговаривали с водителем заблокированного машинами черного джипа. Водитель отошел от к своему транспортному средству, достал лопату и начал разгонять военных.

«Один смелый мужик поставил на место целую бригаду», — написал Дмитрук.

По данным издания «Волынь.Ua», сотрудников ТЦК разогнал житель города Ковеля. Его остановили около автодороги М-19 на улице Леси Украинки в селе Дубовом еще 12 июля.

Журналисты выяснили, что против водителя завели уголовное дело, так как один из военных получил травмы. О задержании водителя ничего не известно.

Охранник киевского ТЦК до смерти забил мобилизованного, которому отказали в отправке на фронт из-за травмы бедра и варикоза. На сборном пункте мужчина выпил энергетик и якобы начал себя агрессивно вести. Его сначала ударили электрошокером, а потом сильно избили и выкинули на улицу, где труп нашли прохожие. Сотрудника ТЦК задержали в рамках расследования уголовного дела, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы.