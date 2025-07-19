Украинец лопатой разогнал заблокировавших машину сотрудников ТЦК
Вооруженный лопатой украинец разогнал толпу военкомов
Сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов на Украине) заблокировали своими машинами джип мужчины. Но водитель оказался не робкого десятка, достал из салона лопату и разогнал военных. Видео опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
На опубликованных кадрах мужчины в военной форме разговаривали с водителем заблокированного машинами черного джипа. Водитель отошел от к своему транспортному средству, достал лопату и начал разгонять военных.
«Один смелый мужик поставил на место целую бригаду», — написал Дмитрук.
По данным издания «Волынь.Ua», сотрудников ТЦК разогнал житель города Ковеля. Его остановили около автодороги М-19 на улице Леси Украинки в селе Дубовом еще 12 июля.
Журналисты выяснили, что против водителя завели уголовное дело, так как один из военных получил травмы. О задержании водителя ничего не известно.
Охранник киевского ТЦК до смерти забил мобилизованного, которому отказали в отправке на фронт из-за травмы бедра и варикоза. На сборном пункте мужчина выпил энергетик и якобы начал себя агрессивно вести. Его сначала ударили электрошокером, а потом сильно избили и выкинули на улицу, где труп нашли прохожие. Сотрудника ТЦК задержали в рамках расследования уголовного дела, по которому ему грозит до 12 лет тюрьмы.