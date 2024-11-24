Пожилая украинка побила военкома

В Ровненской области пожилая женщина отомстила за мобилизованного родственника. Она побила сотрудника территориального центра комплектования и соцподдержки, сообщило издание «Страна.ua» .

Стычка произошла на улице в городе Костополе. Сначала женщина пыталась открыть дверь красного фургона. Мужчина в форме оттащил ее, и машина уехала. Тогда она набросилась на него, обозвала скотиной, побила ногами и руками.

«Чтобы тебя пуля убила», — крикнула женщина, когда военком сбежал от нее в здание.

По информации журналистов, в предыдущий день этот мужчина помог затащить кого-то в автобус. Насильно мобилизованным мог быть родственник этой женщины.

Военкомы устраивают облавы по всей Украине. Мужчин хватают по пути на работу и во время прогулки с собаками. В Хмельницкой области мужчина попытался откупиться, а потом прыснул слезоточивым газом в сотрудников ТЦК и сбежал. Теперь ему грозит уголовное наказание.