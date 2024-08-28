Кремль не увидел причин для переговоров с Украиной о мире

Песков: Индия заняла позицию достижения мира по Украине через переговоры

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с президентом России Владимиром Путиным не выступал с инициативой по урегулированию украинского кризиса, но сохранил позицию сторонника достижения мира через переговоры. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что индийская сторона выступает за разрешение конфликта политико-дипломатическими средствами.

«Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением. Но настоящий момент более, чем очевидно, что предпосылок для таких переговоров нет», — заявил Песков.

Переговоры Путина и Моди прошли в минувший вторник, 27 августа. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины и визит главы индийского правительства в Киев. Президент России в ходе беседы обозначил выработанные подходы для разрешения украинского конфликта.

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