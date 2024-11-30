Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф в интервью РБК назвал сокращение финансирования военных поставок Украине «очень сложным вопросом». По его словам, сейчас особенно важно поддерживать Украину в гражданском секторе, например в вопросах ремонта и восстановления энергетических мощностей.

«В рамках обсуждения бюджета правительство предлагает, сколько и на что планируется выделить средств. Затем, как правило, парламент решает, сколько средств будет выделено в действительности», — рассказал он.

Ламбсдорфф убежден, что политическая ситуация в Германии, включая распад правящей коалиции и усиление позиций партий, которые в своей предвыборной кампании призывали прекратить поставки оружия на Украину и возобновить диалог с Россией, «не окажет никакого влияния» на военную поддержку ВСУ.

Посол также напомнил, что в феврале 2022 года Германия приняла около миллиона украинских беженцев.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что немецкие СМИ пытаются убедить союзников оказать дополнительную помощь Украине. Он также отметил, что ФРГ начала укреплять свой военно-промышленный комплекс.

Тем не менее британцы уже пожалели об оказанной украинцам помощи. Об этом рассказала глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис.