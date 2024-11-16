Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета профессор Салли Дэвис пожалела об учреждении фонда помощи в размере 250 тысяч фунтов стерлингов для украинцев. В этом она призналась на встрече с пропалестинскими студентами, сообщила газета The Times.

Высказывание прозвучало в ответ на критику учащихся о «двойных стандартах» в работе колледжа. Они были недовольны тем, что учебное заведение оказало поддержку украинцам, но не помогло палестинцам. Дэвис назвала ошибкой создание фонда помощи украинцам.

Тем не менее поддержка Украины со стороны некоторых государств продолжается. Накануне немецкий канцлер позвонил российскому президенту Владимиру Путину и сообщил, что Германия продолжит помогать Украине сколько потребуется. США также намерены еженедельно поставлять ВСУ оружие до окончания полномочий нынешнего лидера Джо Байдена.