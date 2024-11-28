Политолог Светов: немецкие СМИ хотят сподвигнуть союзников на очередную помощь Украине

Российский политолог Юрий Светов прокомментировал публикацию в немецком издании Bild, в которой говорится, что солдаты ВСУ хотят переговоров с Россией о заключении мира. Об этом написал RT.
По словам собеседника, немецкие СМИ таким образом «пытаются сподвигнуть союзников на очередную помощь Украине». Он напомнил, что ФРГ начала наращивать собственный ВПК.
Светов упомянул и о совещании министров обороны Великобритании, Германии, Франции и Польши, на котором европейские чиновники обсудили важность объединения и продолжения помощи Украине. Политолог считает, что именно на подобные моменты необходимо обращать внимание.
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