«Посмотрите бюджет». Порошенко позавидовал одной детали в России

Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и поставил Россию в пример

Бывший украинский лидер Петр Порошенко пожаловался, что расходы на оборону в стране не перестают уменьшать, в то время как в России наоборот, наращивают военно-промышленный комплекс. Об этом он заявил на заседании Рады, слова политика привело РИА «Новости» .

«Какие приоритеты поставлены? Посмотрите бюджет Российской Федерации», — сказал он, отметив, что расходы на оборону в РФ достигли примерно 142 миллиардов долларов.

Порошенко обвинил украинское правительство в том, что оно ставит в приоритеты обслуживание интересов коррупционеров, а не обеспечение безопасности Украины. По словам экс-президента, оборона должна считаться самым важным аспектом.

«Армия — не приоритет. Приоритет — инвалиды-прокуроры», — сказал политик.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что государство больше не хочет защищать Украину. По его словам, высочайший уровень коррупции в стране приведет к тому, что вся Европа откажется поддерживать ее.