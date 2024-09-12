В Польше признались, что больше не хотят защищать Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у страны больше нет желания защищать Украину. Видео с его признанием опубликовали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале .

Звонок польскому министру поступил от имени Петра Порошенко. Не зная, с кем на самом деле разговаривает, Сикорский рассказал, что Польша готова помочь с призывом в армию украинцев, находящихся в стране. Он также добавил, что высочайший уровень коррупции на Украине может привести к тому, что Европа откажется оказывать ей поддержку.

Кроме того, глава польского МИД отметил, что попытки Владимира Зеленского привлечь к переговорам третьи страны только лишают его контроля над ситуацией.

«Я не думаю, что это сработает. Не думаю, что [президент России Владимир] Путин подвержен моральному давлению. А в процессе привлечения как можно большего числа стран ваши требования могут быть размыты», — подчеркнул Сикорский.

Ранее Вован и Лексус опубликовали разговор с Борисом Джонсоном, в котором бывший премьер Британии требовал от украинских властей мобилизовать как можно больше молодежи.