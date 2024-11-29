Массированные удары российской армии по объектам энергетической инфраструктуры ухудшают ситуацию на Украине и могут побудить украинское общество требовать скорейшего завершения конфликта. Такую оценку дали на украинском телеканале «Общественное».

Журналисты сообщили, что после ударов 17 и 26 ноября ситуация в энергетике ухудшилась критически. Повреждены подстанции и объекты, обеспечивающие работу энергосистемы, что угрожает регулярным отключением света по всей стране.

Политолог Петр Олещук в беседе с прессой выразил мнение, что сложные условия могут усилить общественный запрос на прекращение конфликта. Он допустил, что на Украине начнутся массовые призывы к началу переговорного процесса.

Обеспеченность Украины энергоэнергией, по мнению Олещука, зависит сейчас от нескольких факторов. Это погодные условия, износ инфраструктуры, новые удары и температура воздуха.

Однако предсказать развитие ситуации трудно: даже единичный удар может стать «последней каплей», так как способен кардинально ухудшить положение, отметила эксперт Дария Орлова.

Ранее в ноябре российский президент констатировал, что Россия готова к переговорам с Украиной — на обоснованных условиях. Глава государства допускал, что обсуждать вопросы окончания конфликта можно будет на базе стамбульских соглашений.