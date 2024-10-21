После взрыва в Одессе появилось яркое зарево

Мощный взрыв раздался в Одессе. Об этом сообщило местное издание «Думская».

После взрыва в небе появилось заревою

«Одесситы видели зарево и столб дыма», — сказано в материале.

Накануне ночью в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что системы ПВО работают на левом берегу.

Взрывы в Киеве гремели и 18 октября. Согласно данным мониторинговых платформ, взрывы гремели дважды за ночь. Кличко сообщил о взрывах на левом берегу.