После взрыва в Одессе появилось яркое зарево

Мощный взрыв раздался в Одессе. Об этом сообщило местное издание «Думская».
После взрыва в небе появилось заревою
«Одесситы видели зарево и столб дыма», — сказано в материале.
Накануне ночью в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что системы ПВО работают на левом берегу.
Взрывы в Киеве гремели и 18 октября. Согласно данным мониторинговых платформ, взрывы гремели дважды за ночь. Кличко сообщил о взрывах на левом берегу.
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