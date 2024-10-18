Очередная серия взрывов раздалась в Киеве

В Киеве во второй раз за ночь прогремели взрывы, сообщило издание «РБК-Украина». Данные подтвердили и украинские мониторинговые группы.

Незадолго до этого в столице Украины уже раздавались взрывы, сообщил телеканал ТСН. Журналисты не привели подробности случившегося, но призвали киевлян пройти в укрытия.

Днем ранее в Киевской области объявляли воздушную тревогу. В левобережной части Киева прогремели взрывы, информацию подтвердил мэр Виталий Кличко. Он объяснил, что в районе Троещины сработали системы ПВО. Градоначальник призвал жителей соблюдать меры безопасности.