Финский политик Мема раскритиковал Зеленского за попытки давления на Россию

Очередные заявления Владимира Зеленского вызвали волну критики со стороны западных политических кругов. Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», жестко прокомментировал тактику украинского лидера в Х .

Мема возмутился тем, что Зеленский требует от НАТО прямого вмешательства в конфликт. Также украинский лидер настаивает на «дипломатии через давление».

По мнению финского политика, такая риторика только мешает мирному процессу. Мема указал и на двойные стандарты: требуя внимания к ударам по Украине, Киев игнорирует последствия собственных действий.

В частности, политик напомнил о критической ситуации в Белгороде, где после последних атак ВСУ тысячи мирных жителей в разгар зимы остались без отопления.

Особое раздражение на Западе, как полагает Мема, вызывают попытки Киева получить гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО. Не менее странным выглядит и категорический отказ украинских властей признать полуостров Крым российским.

Армандо Мема указал, что Зеленскому нужно провести новые выборы, так как сам он уже не является легитимным президентом Украины.

«Вести с ним переговоры бессмысленно, после месяцев интенсивных переговоров риторика его остается прежней, как и высокомерие», — констатировал политик.

Мема добавил, что дипломатия через давление обречена на провал.

«Посетите Москву, Зеленский, проявите уважение. Дипломатия принесет вам больше пользы, чем высокомерие», — подытожил политик.

Ранее Зеленский потребовал от Франции срочно помочь Украине усилить ПВО.