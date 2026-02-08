«Посетите Москву, Зеленский». На Западе шокировали требованием к Украине

Финский политик Мема раскритиковал Зеленского за попытки давления на Россию

Фото: РИА «Новости»

Очередные заявления Владимира Зеленского вызвали волну критики со стороны западных политических кругов. Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», жестко прокомментировал тактику украинского лидера в Х.

Мема возмутился тем, что Зеленский требует от НАТО прямого вмешательства в конфликт. Также украинский лидер настаивает на «дипломатии через давление».

По мнению финского политика, такая риторика только мешает мирному процессу. Мема указал и на двойные стандарты: требуя внимания к ударам по Украине, Киев игнорирует последствия собственных действий.

В частности, политик напомнил о критической ситуации в Белгороде, где после последних атак ВСУ тысячи мирных жителей в разгар зимы остались без отопления.

Особое раздражение на Западе, как полагает Мема, вызывают попытки Киева получить гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО. Не менее странным выглядит и категорический отказ украинских властей признать полуостров Крым российским.

Армандо Мема указал, что Зеленскому нужно провести новые выборы, так как сам он уже не является легитимным президентом Украины.

«Вести с ним переговоры бессмысленно, после месяцев интенсивных переговоров риторика его остается прежней, как и высокомерие», — констатировал политик.

Мема добавил, что дипломатия через давление обречена на провал.

«Посетите Москву, Зеленский, проявите уважение. Дипломатия принесет вам больше пользы, чем высокомерие», — подытожил политик.

Ранее Зеленский потребовал от Франции срочно помочь Украине усилить ПВО.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте