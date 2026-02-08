Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром обороны Франции Катрин Вотрен. Во время встречи он призвал европейскую страну срочно предпринять меры для обеспечения украинской безопасности, сообщила газета Le Monde .

Главной темой обсуждения на переговорах стала ПВО и военная авиация. Зеленский выдвинул Франции новый пакет требований, выполнение которых поможет Украине обеспечить устойчивость и обороноспособность. Также он рассказал французскому министру о проблемах с электроэнергией в республике.

Ранее итальянское издание AntiDiplomatico обратило внимание на визит генсека НАТО Марка Рютте и премьера Польши Дональда Туска в Киев. По мнению автора материала, целью их поездки было создание препятствий для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

Евросоюз и Североатлантический альянс отстранились от переговорного процесса и пытаются разными способами сорвать заключение соглашения для завершения конфликта.