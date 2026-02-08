Десятки тысяч белгородцев остались без тепла, газа и света после обстрелов ВСУ

Гладков: около 80 тысяч белгородцев остаются без тепла, 3 тысячи — без газа

Ситуация в Белгороде после атаки ВСУ на энергообъекты остается сложной. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Очень много порывов — явных или которые мы видим, только когда начинаем подключение к сети, происходит замыкание — и опять начинают свою работу энергетики сначала», — объяснил он.

Работа не прекращается ни на секунду. Но около 80 тысяч жителей Белгорода все еще остаются без тепла. Около трех тысяч человек — без газа, а около тысячи — без электричества.

Как только люди проснутся, специалисты по газоснабжению проверят три многоквартирных дома и восстановят подачу газа, добавил губернатор. Главная проблема сейчас — отопление. Власти надеются, что тепло появится к 12:00. Для жителей города открыли пункты обогрева.

Накануне сам Гладков попал под обстрел со стороны ВСУ. После первой атаки губернатор проехал с инспекцией на поврежденные объекты и попал под повторный удар. Вместе с сотрудниками аварийных бригад он спрятался в укрытие.